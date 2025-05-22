Этим летом ФИФА проведет первый Клубный чемпионат мира в обновленном формате. Турнир пройдет в США, а участие в нем примут 32 команды из разных частей мира.

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Клубный Мундиаль в Украине

Ранее стало известно, что всемирная футбольная организация договорилась с транслятором DAZN о показе матчей в мире. Между тем, определился транслятор Клубного чемпионата мира в Украине, сообщает 24 Канал.

Им станет канал Общественное спорт, пишет сайт вещателя. На платформах этого транслятора будет показано большинство матчей турнира в сопровождении украинских комментаторов.

Сами игры будут транслироваться на сайте и телеканале Суспільне спорт. тогда как на ютубе вещателя будут выходить итоги дня и обзор матчей. Транслятор планирует показать все матчи турнира с участием украинцев, а именно Андрея Лунина (Реал) и Анатолия Трубина (Бенфика).

Состав групп на КЧМ-2025:

А : Палмейрас, Порту, Аль-Ахли, Интер Майами.

: Палмейрас, Порту, Аль-Ахли, Интер Майами. В : ПСЖ, Атлетико, Ботафого, Сиэтл Саундерс.

: ПСЖ, Атлетико, Ботафого, Сиэтл Саундерс. С : Бавария, Окленд Сити, Бока Хуниорс, Бенфика.

: Бавария, Окленд Сити, Бока Хуниорс, Бенфика. D : Фламенго, Эсперанс, Челси, Лос Анджелес/Америка.

: Фламенго, Эсперанс, Челси, Лос Анджелес/Америка. Е : Ривер Плейт, Урава Ред Даймондз, Монтеррей, Интер.

: Ривер Плейт, Урава Ред Даймондз, Монтеррей, Интер. F : Флуминенсе, Боруссия Дортмунд, Ульсан Хенде, Мамелоди Сандаунз.

: Флуминенсе, Боруссия Дортмунд, Ульсан Хенде, Мамелоди Сандаунз. G : Манчестер Сити, Видад, Аль-Айн, Ювентус.

: Манчестер Сити, Видад, Аль-Айн, Ювентус. Н: Реал Мадрид, Аль-Хиляль, Пачука, Зальцбург.

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Клубный чемпионат мира-2025 пройдет с 15 июня по 13 июля этого года на 12-ти стадионах в США. Финал примет "МетЛайф Стэдиум" в пригороде Нью-Йорка Ист-Ратерфорде.