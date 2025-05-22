Український форвард після надуспішного сезону в Жироні змінив клубну прописку та став гравцем Роми. Він уже майже рік грає за "вовків", але чимало експертів вважають, що уродженець Черкас досі не адаптувався до Серії А.

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Яка головна відмінність між чемпіонатами

Артем Довбик розповів, у чому головна складність італійського футболу, повідомляє 24 Канал із посиланням на ютуб-канал Ігоря Циганика. За його словами, захисники в Серії А є набагато жорсткішими та зовсім не дають вільного простору:

"Коли я переходив у чемпіонат Італії, то не думав, що буде настільки сильна різниця. Я очікував, що захисники в топових лігах приблизно одного рівня. Я грав проти Барселони, Реала, Атлетіко й там захисники приблизно грають однаково. Проте там може бути один такий футболіст, а в Італії за тобою можуть бігати одразу три або чотири.

Неважливо, куди ти йдеш, він завжди біжить за тобою та висить на твоїх ногах. Я дуже сильно відчув цю різницю, особливо, коли йдуть передачі з флангу. Захисник у такий момент геть не дивиться на м'яч, його завдання – зловити тебе, щоб ти не міг нічого робити. Звісно, допомагає VAR, але все одно тебе постійно б'ють. Після кожного матчу виходиш, а в тебе тіло в подряпинах і синцях".

Довідка. В нинішньому сезоні Артем Довбик провів на клубному рівні 45 матчів. У них він забив 17 голів і віддав 4 результативні передачі.

Зазначимо, що наступний матч Рома зіграє на виїзді проти Торіно. Гра відбудеться 25 травня та розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що після нинішньої кампанії у "вовків" зміниться головний тренер. З'являлася інформація, що ним стане Юрген Клопп, проте агент німця спростував цей інсайд.