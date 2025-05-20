У послугах німецького спеціаліста дуже зацікавлена італійська Рома. Сторони тривалий час вели перемовини й вони врешті-решт завершилися позитивно, повідомляє 24 Канал із посиланням на La Stampa.

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Подробиці домовленості

Зазначається, що Юрген Клопп уже погодився очолити римський клуб. Було узгоджено попередні домовленості стосовно контракту, які поки не розголошуються.

Рішення було прийнято ще деякий час тому, проте німець дав слово іншому клубу, який перебував у процесі зміни власника. Він дотримав обіцянки й лише ввечері 18 травня дав остаточну згоду на переїзд до Риму.

Німець має розпочати працювати на посаді головного тренера "вовків" з 1 липня. Рома вже активно працює над посиленням складу під керівництвом нового наставника.

Клуб планує підписати щонайменше шість нових гравців. Трьох футболістів керівництво "вовків" хоче взяти під основу, а ще трьох для збільшення глибини складу.

До слова. Наразі Рома посідає п'яте місце в турнірній таблиці Серії А та продовжує боротьбу за потрапляння в зону Ліги чемпіонів. Для того, щоб досягнути цієї цілі "вовкам" потрібно перемогти Торіно в останньому турі та сподіватися, що Ювентус втратить очки в матчі проти Венеції.

Нагадаємо, що нинішній наставник римського клубу Клаудіо Раньєрі завершить тренерську кар'єру після кампанії-2024/2025. Він залишиться в Ромі й надалі, але матиме адміністративну посаду.