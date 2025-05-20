В услугах немецкого специалиста очень заинтересована итальянская Рома. Стороны долгое время вели переговоры и они в конце концов завершились положительно, сообщает 24 Канал со ссылкой на La Stampa.

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Подробности договоренности

Отмечается, что Юрген Клопп уже согласился возглавить римский клуб. Были согласованы предварительные договоренности относительно контракта, которые пока не разглашаются.

Решение было принято еще некоторое время назад, однако немец дал слово другому клубу, который находился в процессе смены владельца. Он сдержал обещание и только вечером 18 мая дал окончательное согласие на переезд в Рим.

Немец должен начать работать на посту главного тренера "волков" с 1 июля. Рома уже активно работает над усилением состава под руководством нового наставника.

Клуб планирует подписать как минимум шесть новых игроков. Трех футболистов руководство "волков" хочет взять под основу, а еще трех для увеличения глубины состава.

К слову. Сейчас Рома занимает пятое место в турнирной таблице Серии А и продолжает борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов. Для того, чтобы достичь этой цели "волкам" нужно победить Торино в последнем туре и надеяться, что Ювентус потеряет очки в матче против Венеции.

Напомним, что нынешний наставник римского клуба Клаудио Раньери завершит тренерскую карьеру после кампании-2024/2025. Он останется в Роме и в дальнейшем, но будет иметь административную должность.