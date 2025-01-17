Досвідчений тренер Клаудіо Раньєрі зумів стабілізувати гру "вовків". Однак по завершенні сезону-2024/25 італієць залишить посаду, пише 24 Канал з посиланням на L`Unione Sarda.it.

Читайте також "Нестабільний": колишній футболіст Роми зізнався, чи вірить в успіх Довбика у складі "вовків"

Раньєрі покине Рому наприкінці сезону

Ба більше, Раньєрі збирається поставити масну крапку у тренерській кар'єрі, виконавши завдання на сезон.

Рома шукатиме нового тренера, який зможе вивести команду в еліту італійського та європейського футболу. В кінці сезону я припиню тренувати, прийшов час сказати "досить,

– заявив Раньєрі.

Нагадаємо, що Клаудіо Раньєрі втретє очолив Рому 14 листопада 2024 року. На той час "вовки" займали 12 місце у Серії А. На посаді головного тренера римлян італієць замінив Івана Юрича.

З того часу "джаллороссі" під керівництвом Раньєрі зіграли 11 матчів, у яких команда здобула 5 перемог, зазнала трьох поразок, а ще три поєдинки завершилися внічию.

На цей час Рома займає 10 місце у Серії А. Наступний поєдинок команда Довбика зіграє у п'ятницю, 17 січня, проти Дженоа. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.