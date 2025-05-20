Британський телерадіомовник вирішив припинити співпрацю з телеведучим після того, як він поділився постом у соціальних мережах про сіонізм, повідомляє 24 Канал із посиланням на BBC. Допис був на підтримку Палестини та містив ілюстрацію пацюка, що історично використовується як антисемітська образа.

Читайте також Лондонський клуб переписав історію АПЛ, встановивши абсолютний рекорд ліги

Лінекер перепросив, але не зберіг роботу

Згодом 64-річний експерт записав відео з вибаченням за свої дії. Ексфорвард заявив, що він "ніколи свідомо не поширював нічого антисемітського" та видалив публікацію "щойно дізнався про цю проблему".

Попри це, BBC все ж вирішила звільнити англійця після завершення кампанії-2024/2025 без виплати залишку зарплати. Генеральний директор компанії подякував Лінекеру за тривалу співпрацю, але сказав, що їх шляхи розходяться з нового сезону:

Гарі вже понад два десятиліття є визначальним голосом у висвітленні футбольних подій на BBC. Його пристрасть і знання сформували нашу спортивну журналістику... Ми хочемо подякувати йому за його внесок.

Зазначимо, що ведучий і раніше зазнавав критики за свої дописи в соцмережах. Скандальний репост вважається "останньою краплею для керівництва", сказала редакторка відділу культури та медіа BBC Кеті Раззалл.

До слова. Гарі Лінекер завершив ігрову кар'єру в 1994 році, після чого одразу працевлаштувався на BBC Radio 5 Live, а згодом почав вести популярну програму Matchday. У 2023 році його відстороняли від роботи через активність у соцмережах на політичні теми.

Нагадаємо, що англієць свого часу виступав за Барселону, Евертон, Тоттенгем, Лестер і Нагою Грампус. Він також є одним з найкращих бомбардирів своєї національної збірної, за яку забив 48 голів у 80 матчах.