Украинский форвард после сверхуспешного сезона в Жироне сменил клубную прописку и стал игроком Ромы. Он уже почти год играет за "волков", но многие эксперты считают, что уроженец Черкасс до сих пор не адаптировался к Серии А.

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Какое главное отличие между чемпионатами

Артем Довбик рассказал, в чем главная сложность итальянского футбола, сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Игоря Цыганыка. По его словам, защитники в Серии А намного жестче и совсем не дают свободного пространства:

"Когда я переходил в чемпионат Италии, то не думал, что будет настолько сильная разница. Я ожидал, что защитники в топовых лигах примерно одного уровня. Я играл против Барселоны, Реала, Атлетико и там защитники примерно играют одинаково. Однако там может быть один такой футболист, а в Италии за тобой могут бегать сразу три или четыре.

Неважно, куда ты идешь, он всегда бежит за тобой и висит на твоих ногах. Я очень сильно почувствовал эту разницу, особенно, когда идут передачи с фланга. Защитник в такой момент совсем не смотрит на мяч, его задача – поймать тебя, чтобы ты не мог ничего делать. Конечно, помогает VAR, но все равно тебя постоянно бьют. После каждого матча выходишь, а у тебя тело в царапинах и синяках".

Справка. В нынешнем сезоне Артем Довбик провел на клубном уровне 45 матчей. В них он забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи.

Отметим, что следующий матч Рома сыграет на выезде против Торино. Игра состоится 25 мая и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, что после нынешней кампании у "волков" сменится главный тренер. Появлялась информация, что им станет Юрген Клопп, однако агент немца опроверг этот инсайд.