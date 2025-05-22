Долгое время ходили слухи, что стороны могут продлить соглашение, которое завершается летом. В конце концов было принято решение, что этого не произойдет.

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Конец эпохи

Об этом 39-летний футболист сообщил на своей странице в инстаграме, информирует 24 Канал. Он обратился к фанатам и анонсировал свой уход из клуба:

Дорогие болельщики Реала! Время пришло. Момент, которого я никогда не хотел, но такой футбол, и в жизни все имеет начало и конец... В субботу я сыграю свой последний матч на "Сантьяго Бернабеу". Я приехал в 2012 году с надеждой надеть майку лучшей команды в мире и амбициями творить великие дела, но я и представить не мог, что будет дальше. Игра за Реал изменила мою жизнь как футболиста и как человека. Я горжусь тем, что стал частью одной из самых успешных эпох лучшего клуба в истории.

Хорватский полузащитник поблагодарил всех работников Реала и заявил, что Мадрид навсегда останется в его сердце.

"Я хочу искренне поблагодарить клуб, особенно президента Флорентино Переса, моим товарищам по команде, тренерам и всем, кто помогал мне все это время. За эти годы я пережил невероятные моменты, казалось бы, невозможные возвращения, финалы, празднования и волшебные ночи на Бернабеу... Мы выиграли все, и я был очень счастлив. Но кроме титулов и побед, я несу в своем сердце любовь всех болельщиков Реала.

Я действительно не знаю, как объяснить ту особую связь, которую я со всеми вами установил, и какую поддержку, уважение и любовь я чувствовал и продолжаю чувствовать. Я никогда не забуду каждое поздравление и все добрые жесты, которые вы мне предоставили. Я ухожу с полным сердцем. Полный гордости, благодарности и незабываемых воспоминаний. Я всегда буду болеть за Реал Мадрид. Мы увидимся снова. Реал всегда будет моим домом. На всю жизнь. Hala Madrid и ничего больше", – сказал Модрич.

Справка. Лука Модрич является одним из самых титулованных игроков в истории Реала. Он провел за клуб 590 матчей, в которых забил 43 мяча и отдал 90 ассистов. Хорват завоевал со "сливочными" 28 трофеев, в частности шесть раз побеждал в Лиге чемпионов.

Отметим, что в последнем матче Модрича на "Сантьяго Бернабеу" Реалу будет противостоять Реал Сосьедад. Игра состоится 24 мая и начнется в 17:15 по киевскому времени.

После этого хорватский футболист сыграет за "сливочных" на Клубном чемпионате мира. Этот турнир в Украине можно будет посмотреть в свободном доступе – он продлится с 15 июня по 13 июля.