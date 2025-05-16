Карло Анчелотти покинет Реал в конце сезона-2024/2025. Итальянский специалист возглавит национальную команду Бразилии.

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Итальянец может еще вернуться в Реал

Анчелотти удалось сохранить хорошие отношения с президентом Реала Флорентино Пересом и остальным руководством клуба, пишет 24 канал со ссылкой на Marca.

Обе стороны уже обсуждали возможное возвращение итальянского специалиста в "Королевский клуб" после ЧМ-2026. Однако речь идет уже не о тренерской работе, а о должности в клубном руководстве.

Пока неизвестно, какую именно должность может занять Карл Анчелотти.

Справка. Реал вместо Карло Анчелотти возглавит Хаби Алонсо.

Отметим, что итальянский специалист дебютирует в роли главного тренера бразильцев 4 июня в матче квалификации на ЧМ-2026 против Эквадора.