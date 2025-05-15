Карло Анчелотти покинет Реал в конце сезона-2024/2025. Итальянский специалист возглавит национальную команду Бразилии.

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Как Анчелотти отреагировал на уход

Тренер отметил, что в день увольнения он будет спокойным и уверенным, пишет 24 канал со ссылкой на Marca.

Ведь я сделал все, что мог. Я прекрасно провел время, но футбол не заканчивается. Мои команды всегда будут пытаться побеждать до последней секунды,

– сказал Карло Анчелотти.

Справка. Реал вместо Карло Анчелотти возглавит Хаби Алонсо.

Отметим, что итальянский специалист дебютирует в роли главного тренера бразильцев 4 июня в матче квалификации на ЧМ-2026 против Эквадора.