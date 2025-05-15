Карло Анчелотті покине Реал наприкінці сезону-2024/2025. Італійський фахівець очолить національну команду Бразилії.

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Як Анчелотті відреагував на відхід

Тренер зазначив, що у день звільнення він буде спокійним і впевненим, пише 24 канал з посиланням на Marca.

Адже я зробив усе, що міг. Я чудово провів час, але футбол не закінчується. Мої команди завжди намагатимуться перемагати до останньої секунди,

– сказав Карло Анчелотті.

Довідка. Реал замість Карло Анчелотті очолить Хабі Алонсо.

Відзначимо, що італійський фахівець дебютує у ролі головного тренера бразильців 4 червня у матчі кваліфікації на ЧС-2026 проти Еквадору.