Вместе с итальянским специалистом покинет его сын и помощник Давиде Анчелотти. Потомок папы Карло может продолжить карьеру в европейском клубе, сообщает 24 канал со ссылкой на AS.

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Серьезный вызов

Летом 2025 года мадридский Реал возглавит Хаби Алоносо. Вместе с тем испанский специалист приведет за собой новый тренерский штаб, поэтому Анчелотти-младший покинет клуб.

Давиде может начать самостоятельную тренерскую карьеру. Шотландский Рейнджерс планирует пригласить итальянского специалиста на пост главного тренера команды.

К слову. Давиде Анчелотти в прошлом году между возглавить французский Реймс. Сейчас сына легендарного тренера связывают с итальянским Комо.

Напомним, что Давиде Анчелотти работал ассистентом Карло Анчелотти в Реале, Баварии, Наполи и Эвертоне.

Ранее сообщалось о условиях контракта Хаби Алонсо с "Реалом". Испанский тренер начнет работать в "Королевском клубе" с 1 июня.