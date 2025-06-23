Перед стартом нового сезону суперкомп'ютер назвав майбутнього переможця найсильнішого чемпіонату у світі – Англійської Прем'єр-ліги. Він спрогнозував місця всіх команд у турнірній таблиці, повідомляє 24 Канал із посиланням на GiveMeSport.

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Прогноз ШІ на АПЛ-2025/2026

Пристрій BettingLounge змоделював усі результати 10 тисяч разів на основі календаря АПЛ-2025/2026. За результатом його прогнозу, в чемпіонаті Англії буде чимало несподіваних результатів.

Перемогу в турнірі суперкомп'ютер прогнозує Ліверпулю. Він вважає, що "червоні" захистять титул, набравши 82 залікові бали.

На другій сходинці має опинитися Манчестер Сіті, який завершить сезон із відставанням у три очка від чемпіона. Арсенал здобуде "бронзу", значно відставши від двох лідерів, а четверте місце, яке гарантує потрапляння в Лігу чемпіонів, посяде Астон Вілла.

Ньюкаслу штучний інтелект прогнозує п'яту позицію, а Челсі Михайла Мудрика опиниться лише на шостій сходинці.

Що цікаво, суперкомп'ютер знову не очікує від Манчестер Юнайтед і Тоттенгема гарних виступів. Він віддав їм лише 14-те і 15-те місце відповідно, а вилетіти мають три клуби, які тільки піднялися з Чемпіоншипу.

Турнірна таблиця АПЛ-2025/2026 за версією суперкомп'ютера

  1. Ліверпуль – 82 очка
  2. Манчестер Сіті – 79
  3. Арсенал – 72
  4. Астон Вілла – 64
  5. Ньюкасл – 63
  6. Челсі – 60
  7. Брентфорд – 59
  8. Брайтон – 55
  9. Крістал Пелас – 54
  10. Борнмут – 52
  11. Ноттінгем Форест – 51
  12. Фулгем – 48
  13. Вест Гем – 45
  14. Манчестер Юнайтед – 44
  15. Тоттенгем – 43
  16. Евертон – 42
  17. Вулвергемптон – 41
  18. Бернлі – 40
  19. Лідс – 34
  20. Сандерленд – 22

Довідка. Сезон-2025/2026 в АПЛ розпочнеться 15 серпня. Чинним чемпіоном є Ліверпуль, який у попередній кампанії відірвався від найближчого переслідувача на десять очок.

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