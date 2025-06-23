Перед стартом нового сезону суперкомп'ютер назвав майбутнього переможця найсильнішого чемпіонату у світі – Англійської Прем'єр-ліги. Він спрогнозував місця всіх команд у турнірній таблиці, повідомляє 24 Канал із посиланням на GiveMeSport.
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Прогноз ШІ на АПЛ-2025/2026
Пристрій BettingLounge змоделював усі результати 10 тисяч разів на основі календаря АПЛ-2025/2026. За результатом його прогнозу, в чемпіонаті Англії буде чимало несподіваних результатів.
Перемогу в турнірі суперкомп'ютер прогнозує Ліверпулю. Він вважає, що "червоні" захистять титул, набравши 82 залікові бали.
На другій сходинці має опинитися Манчестер Сіті, який завершить сезон із відставанням у три очка від чемпіона. Арсенал здобуде "бронзу", значно відставши від двох лідерів, а четверте місце, яке гарантує потрапляння в Лігу чемпіонів, посяде Астон Вілла.
Ньюкаслу штучний інтелект прогнозує п'яту позицію, а Челсі Михайла Мудрика опиниться лише на шостій сходинці.
Що цікаво, суперкомп'ютер знову не очікує від Манчестер Юнайтед і Тоттенгема гарних виступів. Він віддав їм лише 14-те і 15-те місце відповідно, а вилетіти мають три клуби, які тільки піднялися з Чемпіоншипу.
Турнірна таблиця АПЛ-2025/2026 за версією суперкомп'ютера
- Ліверпуль – 82 очка
- Манчестер Сіті – 79
- Арсенал – 72
- Астон Вілла – 64
- Ньюкасл – 63
- Челсі – 60
- Брентфорд – 59
- Брайтон – 55
- Крістал Пелас – 54
- Борнмут – 52
- Ноттінгем Форест – 51
- Фулгем – 48
- Вест Гем – 45
- Манчестер Юнайтед – 44
- Тоттенгем – 43
- Евертон – 42
- Вулвергемптон – 41
- Бернлі – 40
- Лідс – 34
- Сандерленд – 22
Довідка. Сезон-2025/2026 в АПЛ розпочнеться 15 серпня. Чинним чемпіоном є Ліверпуль, який у попередній кампанії відірвався від найближчого переслідувача на десять очок.
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