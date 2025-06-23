Перед стартом нового сезону суперкомп'ютер назвав майбутнього переможця найсильнішого чемпіонату у світі – Англійської Прем'єр-ліги. Він спрогнозував місця всіх команд у турнірній таблиці, повідомляє 24 Канал із посиланням на GiveMeSport.

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Прогноз ШІ на АПЛ-2025/2026

Пристрій BettingLounge змоделював усі результати 10 тисяч разів на основі календаря АПЛ-2025/2026. За результатом його прогнозу, в чемпіонаті Англії буде чимало несподіваних результатів.

Перемогу в турнірі суперкомп'ютер прогнозує Ліверпулю. Він вважає, що "червоні" захистять титул, набравши 82 залікові бали.

На другій сходинці має опинитися Манчестер Сіті, який завершить сезон із відставанням у три очка від чемпіона. Арсенал здобуде "бронзу", значно відставши від двох лідерів, а четверте місце, яке гарантує потрапляння в Лігу чемпіонів, посяде Астон Вілла.

Ньюкаслу штучний інтелект прогнозує п'яту позицію, а Челсі Михайла Мудрика опиниться лише на шостій сходинці.

Що цікаво, суперкомп'ютер знову не очікує від Манчестер Юнайтед і Тоттенгема гарних виступів. Він віддав їм лише 14-те і 15-те місце відповідно, а вилетіти мають три клуби, які тільки піднялися з Чемпіоншипу.

Турнірна таблиця АПЛ-2025/2026 за версією суперкомп'ютера

Ліверпуль – 82 очка Манчестер Сіті – 79 Арсенал – 72 Астон Вілла – 64 Ньюкасл – 63 Челсі – 60 Брентфорд – 59 Брайтон – 55 Крістал Пелас – 54 Борнмут – 52 Ноттінгем Форест – 51 Фулгем – 48 Вест Гем – 45 Манчестер Юнайтед – 44 Тоттенгем – 43 Евертон – 42 Вулвергемптон – 41 Бернлі – 40 Лідс – 34 Сандерленд – 22

Довідка. Сезон-2025/2026 в АПЛ розпочнеться 15 серпня. Чинним чемпіоном є Ліверпуль, який у попередній кампанії відірвався від найближчого переслідувача на десять очок.

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