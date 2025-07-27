Олександр Зінченко остаточно визначився з клубом на новий сезон. Вибір українського футболіста зупинився на поточному клубі, пише 24 Канал з посиланням на Football Transfers.

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Де хоче продовжити кар'єру Зінченко?

Український захисник ухвалив рішення не змінювати клуб цього літа. Ключову роль у збереженні Зінченка в команді відіграв головний тренер "канонірів" Мікель Артета.

Наставник особисто переконав футболіста, що він залишається важливим елементом у планах клубу. У Арсеналі не планують шукати нового лівого захисника, адже вірять у багатофункціональність Зінченка, яка може стати вирішальною в боротьбі за трофеї нового сезону.

Довідка. Олександр Зінченко пропустив чимало матчів у минулому сезоні через постійні проблеми з литковим м'язом.

Відзначимо, що раніше було відомо, що послугами українського футболіста цікавився Вест Гем, у якому колись грав Андрій Ярмоленко.