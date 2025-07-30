Футболісту збірної України Олександру Зінченку запропонували скласти власну ідеальну команду з найкращих футболістів усіх часів. Він відгукнувся на цей інтерактив, повідомляє 24 Канал із посиланням на Daily Mail.

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Кого Зінченко поставив у склад?

За його результатами видно, що гравець Арсенала вище оцінює зірок минулого покоління. Він створив неймовірний склад, до якого ввійшли лише двоє гравців, які продовжують ігрову кар'єру.

Українець включив до своєї ідеальної одинадцятки прогнозовано Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду. Також у складі знайшлося місце й для чинного очільника УАФ Андрія Шевченка.

Ідеальна команда Зінченка всіх часів: дивіться відео

Символічна збірна усіх часів від Олександра Зінченка

Голкіпер: Джанлуїджі Буффон

Захисники: Дані Алвес, Серхіо Рамос, Паоло Мальдіні, Марсело

Півзахисники: Хаві, Андрес Іньєста, Зінедін Зідан

Нападники: Ліонель Мессі, Андрій Шевченко, Кріштіану Роналду

Нагадаємо, що в Олександра Зінченка залишився один рік контракту з лондонським Арсеналом. Ним цікавилося чимало клубів під час літнього трансферного вікна й напередодні з'явилася інформація, що українець прийняв остаточне рішення щодо свого майбутнього.