Проте "синьо-жовта" історія у цьому клубі має шанси на продовження. Склад "вишень" може поповнити інший футболіст збірної України, повідомляє 24 Канал із посиланням на Transferfeed.

Читайте також Перший тренер Забарного щиро оцінив перспективи українського захисника у ПСЖ

Який українець може стати гравцем Борнмута?

Йдеться про Артема Довбика. Борнмуту запропонували підписати нападника Роми, який влітку не виключено, що змінить клубну прописку.

Ціна трансферу може скласти близько 30 мільйонів євро. Керівництво "вишень" поки оцінює такий варіант підсилення атаки та роздумує, чи варто підписувати 28-річного форварда за такі гроші.

Зазначимо, що в сезоні-2024/2025 Артем Довбик став найкращим бомбардиром Роми. Він провів 45 матчів, у яких забив 17 голів і віддав чотири асисти.

До слова. Борнмут розпочне нову кампанію вже 15 серпня. У першому турі АПЛ "вишні" зіграють на виїзді з Ліверпулем.

Нагадаємо, що раніше з'являлася інформація про інтерес до українського форварда від двох грандів Серії А.