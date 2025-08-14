Його новий клуб напередодні вже встиг здобути Суперкубок УЄФА, здолавши лондонський Тоттенгем. Своєю думкою щодо перспектив 22-річного захисника у складі чинного переможця Ліги чемпіонів поділився Юрій Теплицький, повідомляє 24 Канал із посиланням на Футбол 2.0.

Що думає спеціаліст про перспективи Забарного у ПСЖ?

Перший тренер Іллі Забарного вважає, що футболісту трішки легше було б із самого початку заграти в іншому клубі Англійської Прем'єр-ліги. Проте він переконаний, що українець швидко адаптується та в короткостроковій перспективі зможе вибороти місце в основному складі ПСЖ:

"Можливо в АПЛ для Іллі Забарного було б трошки легше, він все ж таки вже знає цей чемпіонат, знає більше команди та можливо трішки легше було б, не треба було б часу на адаптацію, а тут новий чемпіонат, але я впевнений, що адаптується, можливо навіть і не помітно буде цієї адаптації.

У Ліги 1 високий рівень, але тренуючись під керівництвом такого тренера та поряд з такими гравцями, як у ПСЖ, я думаю, Ілля буде швидко прогресувати й однозначно в найкоротші терміни стане основним гравцем цієї команди".

До слова. Ілля Забарний може дебютувати за ПСЖ вже 17 серпня. Підопічні Луїса Енріке в першому турі чемпіонату Франції зіграють з Нантом.

Нагадаємо, що після перемоги ПСЖ у Суперкубку УЄФА красивим жестом відзначився Маркіньйос. Капітан парижан під час святкування віддав свою медаль українському захиснику.