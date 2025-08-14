Его новый клуб накануне уже успел добыть Суперкубок УЕФА, одолев лондонский Тоттенхэм. Своим мнением относительно перспектив 22-летнего защитника в составе действующего победителя Лиги чемпионов поделился Юрий Теплицкий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Футбол 2.0.

Что думает специалист о перспективах Забарного в ПСЖ?

Первый тренер Ильи Забарного считает, что футболисту немного легче было бы с самого начала заиграть в другом клубе Английской Премьер-лиги. Однако он убежден, что украинец быстро адаптируется и в краткосрочной перспективе сможет завоевать место в основном составе ПСЖ:

"Возможно в АПЛ для Ильи Забарного было бы немножко легче, он все же уже знает этот чемпионат, знает больше команды и возможно немного легче было бы, не надо было бы времени на адаптацию, а здесь новый чемпионат, но я уверен, что адаптируется, возможно даже и не заметно будет этой адаптации.

В Лиги 1 высокий уровень, но тренируясь под руководством такого тренера и рядом с такими игроками, как в ПСЖ, я думаю, Илья будет быстро прогрессировать и однозначно в кратчайшие сроки станет основным игроком этой команды".

К слову. Илья Забарный может дебютировать за ПСЖ уже 17 августа. Подопечные Луиса Энрике в первом туре чемпионата Франции сыграют с Нантом.

Напомним, что после победы ПСЖ в Суперкубке УЕФА красивым жестом отметился Маркиньос. Капитан парижан во время празднования отдал свою медаль украинскому защитнику.