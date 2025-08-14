Парижский клуб одержал победу в серии пенальти, отыграв два мяча после 85-й минуты. В этом матче не участвовал Илья Забарный, который за день до игры подписал контракт с действующими победителями Лиги чемпионов, сообщает 24 Канал.

Читайте также Чтобы у россиян "подгорело": Забарный подписал контракт с ПСЖ в вышиванке

Как Маркиньос вручил медаль Забарному?

Однако он был на стадионе и праздновал победу ПСЖ на поле вместе с новыми одноклубниками. Во время этого счастливого события очень красивым поступком отметился капитан команды Маркиньос.

Бразильский защитник дал почувствовать Илье Забарному также причастность к этому триумфу. Он повесил свою медаль на шею украинца, который делает только первые шаги в новом коллективе.

Маркиньос отдал медаль Забарному: смотрите видео

К слову. Дебют Ильи Забарного в ПСЖ может состояться уже 17 августа в матче против Нанта. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, что после этого красивого поступка Маркиньоса было сделано фото дня для украинских болельщиков. На нем Илья Забарный держит трофей на фоне недовольного россиянина Матвея Сафонова.