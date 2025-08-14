Команды подарили настоящий триллер зрителям. В поединке произошел невероятный камбэк, а судьба встречи решалась в серии пенальти, сообщает 24 Канал.

Как прошел матч ПСЖ – Тоттенхэм?

В первом тайме лондонцы лучше действовали на поле. Они почти полностью обезопасили собственные ворота от опасных моментов, зато сами имели несколько шансов забить.

И один из них "шпоры" реализовали на 39-й минуте. Гол в свой актив записал Мики ван де Вен, который удачно сыграл на добивании после подачи со штрафного.

В начале второй половины встречи подопечные Томаса Франка во второй раз шокировали фаворита, вновь отличившись после стандарта. Капитан Тоттенхэма Кристиан Ромеро головой переправил мяч в сетку с навеса Педро Порро.

После этого лондонцы сели в глубокую оборону и это приносило результат до 85-й минуты. Но английский клуб все же не дотерпел.

Сначала Ли Кан Ин вернул интригу в поединок, нанеся точный удар из-за пределов штрафной площадки. А уже в компенсированное время Гонсалу Рамос замкнул подачу Усмана Дембеле и перевел игру в послематчевую серию пенальти.

Ее ПСЖ начал с промаха Витиньи, но это был вечер парижан. В составе Тоттенхэма пенальти не реализовали ван де Вен и Матис Тель, что позволило подопечным Луиса Энрике начать новый сезон с завоевания трофея, которого у них не было в коллекции за всю историю существования.

ПСЖ – Тоттенхэм 2:2 (по пенальти 4:3)

Голы: Ли, 85, Рамос, 90+4 – ван де Вен, 39, Ромеро, 48

Смотрите видеообзор матча ПСЖ – Тоттенхэм

Напомним, что перед Суперкубком УЕФА игроком ПСЖ стал защитник сборной Украины Илья Забарный. Он присутствовал на игре, но не попал в заявку команды.