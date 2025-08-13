Илья Забарный во время подписания контракта с ПСЖ появился в вышиванке. Он красноречиво напомнил об Украине и подчеркнул значимость события, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Ангелины Забарной.

Забарный в вышиванке

Официальная церемония состоялась в офисе парижского клуба, где 22-летний лидер сборной Украины поставил подпись под долгосрочным соглашением. Забарный выбрал для этого момента не привычный классический костюм, а белую сорочку с традиционной украинской вышивкой.

Футболист светился от счастья, позируя с новой футболкой ПСЖ и улыбаясь на камеры.

Забарный подписывает контракт: смотрите видео

