В 1999 году супруги официально расторгли брак. О том, как сложилась их жизнь после развода и чем они занимаются сейчас, расскажет 24 Канал.

Как сложилась жизнь Блохина и Дерюгиной после развода?

После официального развода в 1999 году, который завершил 19-летний брак, жизнь Олега Блохина и Ирины Дерюгиной сложилась по-разному: каждый из них сосредоточился на собственной карьере и новых семейных обстоятельствах

Олег Блохин

Он впоследствии женился во второй раз с Анжелой, которая моложе его на 16 лет и ведет непубличный образ жизни. В этом браке у него родились еще две дочери – Анна (2000 года рождения) и Екатерина (2002 года рождения).

Олег Блохин с Анжелой / Фото из открытых источников

Параллельно он продолжил тренерскую деятельность: работал со сборной Украины, которую вывел в четвертьфинал чемпионата мира 2006 года, а также возглавлял Динамо. В 2014 году он завершил активную тренерскую карьеру, оставшись при этом легендой футбола.

Ирина Дерюгина

Она после развода осталась в сфере художественной гимнастики, продолжив руководить Украинской федерацией гимнастики, сообщает сайт UGF.

Дмитрию Гордону она рассказала, что также имела еще один брак, который длился около 11 лет, однако не стала раскрывать личность второго мужа.

Вместе с матерью Альбиной Дерюгиной она основала "Школу Дерюгиных", которая воспитала не одно поколение украинских гимнасток.

Сегодня Ирина Дерюгина является ключевой фигурой в украинской художественной гимнастике: она работает тренером, судьей и возглавляет федерацию. Вместе с дочерью Ириной Блохиной, которая является директором школы и вице-президентом федерации, она тренирует ведущих спортсменок, в частности Таисию Онофрийчук.

Таисия Онофрийчук и Ирина Дерюгина / Фото REUTERS

В то же время Дерюгина отмечает, что не поддерживает никакого общения с Блохиным и его второй женой Анжелой, как и ее дочь Ирина не поддерживает связи с отцом. Она также подчеркивала, что решение о разводе было ее личным выбором, связанным с тем, что у Блохина родились дети уже вне их семьи.

Что известно об Олеге Блохине?

Он стал первым украинцем, который получил "Золотой мяч" в 1975 году как лучший футболист Европы. Он был главной звездой Динамо в 1970 – 1980-х годах. В составе команды Валерия Лобановского Блохин дважды выигрывал Кубок обладателей кубков (1975 и 1986), а также Суперкубок УЕФА, в матче за который 1975 года трижды отличился в воротах Баварии.

Как тренер он достиг наивысшего результата в истории сборной Украины, выведя ее на чемпионат мира 2006 года, где команда сенсационно добралась до четвертьфинала и вошла в восьмерку лучших сборных мира.

Блохин также известен своим авторитарным стилем и уверенным характером, а его фраза "Камон, плей!" стала популярным мемом.

Кто такая Ирина Дерюгина?

Она вошла в историю художественной гимнастики как единственная спортсменка из СССР, которой дважды удалось получить титул абсолютной чемпионки мира в 1977 и 1979 годах. Она побеждала в абсолютном первенстве на соревнованиях в Базеле (1977) и Лондоне (1979), а также завоевала золотую медаль в упражнениях с мячом в Мадриде (1978). Кроме того, является пятикратной абсолютной чемпионкой СССР и обладательницей Кубка СССР.

По данным Википедии, она является инициатором создания турнира "Кубок Дерюгиных", который с 1992 года проходит в Украине.

В современный период она также известна своей публичной позицией против допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.