У 1999 році подружжя офіційно розірвало шлюб. Про те, як склалося їхнє життя після розлучення та чим вони займаються нині, розповість 24 Канал.

Дивіться також Неймовірна красуня та колишня дружина Блохіна: який вигляд у молодості мала Ірина Дерюгіна

Як склалося життя Блохіна та Дерюгіною після розлучення?

Після офіційного розлучення у 1999 році, яке завершило 19-річний шлюб, життя Олега Блохіна та Ірини Дерюгіної склалося по-різному: кожен із них зосередився на власній кар'єрі та нових сімейних обставинах

Олег Блохін

Він згодом вдруге одружився з Анжелою, яка молодша за нього на 16 років і веде непублічний спосіб життя. У цьому шлюбі в нього народилися ще дві доньки – Анна (2000 року народження) та Катерина (2002 року народження).

Олег Блохін з Анжелою / Фото з відкритих джерел

Паралельно він продовжив тренерську діяльність: працював зі збірною України, яку вивів до чвертьфіналу чемпіонату світу 2006 року, а також очолював Динамо. У 2014 році він завершив активну тренерську кар'єру, залишившись при цьому легендою футболу.

Ірина Дерюгіна

Вона після розлучення залишилася у сфері художньої гімнастики, продовживши керувати Українською федерацією гімнастики, повідомляє сайт UGF.

Дмитру Гордону вона розповіла, що також мала ще один шлюб, який тривав близько 11 років, проте не стала розкривати особу другого чоловіка.

Разом із матір'ю Альбіною Дерюгіною вона заснувала "Школу Дерюгіних", яка виховала не одне покоління українських гімнасток.

Сьогодні Ірина Дерюгіна є ключовою постаттю в українській художній гімнастиці: вона працює тренеркою, суддею та очолює федерацію. Разом із донькою Іриною Блохіною, яка є директоркою школи та віцепрезиденткою федерації, вона тренує провідних спортсменок, зокрема Таїсію Онофрійчук.

Таїсія Онофрійчук та Ірина Дерюгіна / Фото REUTERS

Водночас Дерюгіна зазначає, що не підтримує жодного спілкування з Блохіним та його другою дружиною Анжелою, як і її донька Ірина не підтримує зв'язку з батьком. Вона також підкреслювала, що рішення про розлучення було її особистим вибором, пов'язаним із тим, що у Блохіна народилися діти вже поза їхньою сім'єю.

Що відомо про Олега Блохіна?

Він став першим українцем, який здобув "Золотий м'яч" у 1975 році як найкращий футболіст Європи. Він був головною зіркою Динамо у 1970 – 1980-х роках. У складі команди Валерія Лобановського Блохін двічі вигравав Кубок володарів кубків (1975 і 1986), а також Суперкубок УЄФА, у матчі за який 1975 року тричі відзначився у воротах Баварії.

Як тренер він досяг найвищого результату в історії збірної України, вивівши її на чемпіонат світу 2006 року, де команда сенсаційно дісталася чвертьфіналу та увійшла до вісімки найкращих збірних світу.

Блохін також відомий своїм авторитарним стилем і впевненим характером, а його фраза "Камон, плей!" стала популярним мемом.

Легендарна фраза Блохіна: дивіться відео

Хто така Ірина Дерюгіна?

Вона увійшла в історію художньої гімнастики як єдина спортсменка з СРСР, якій двічі вдалося здобути титул абсолютної чемпіонки світу у 1977 та 1979 роках. Вона перемагала в абсолютній першості на змаганнях у Базелі (1977) та Лондоні (1979), а також виборола золоту медаль у вправах з м'ячем у Мадриді (1978). Крім того, є п'ятиразовою абсолютною чемпіонкою СРСР і володаркою Кубка СРСР.

За даними Вікіпедії, вона є ініціаторкою створення турніру "Кубок Дерюгіних", який із 1992 року проходить в Україні.

У сучасний період вона також відома своєю публічною позицією проти допуску російських спортсменів до міжнародних змагань.