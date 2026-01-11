Окрім того, вона виховала не одну відому гімнастку. Що відомо про видатну українську спортсменку та тренерку, її кар'єру, досягнення, а також цікаві факти з життя – розповідає 24 канал.

Що відомо про кар'єру Дерюгіної?

Як йдеться у статті на Вікіпедії, Дерюгіна народилася у Києві у сім'ї олімпійського чемпіона Івана Дерюгина та тренерки з художньої гімнастки Альбіни Дерюгіної. 11 січня 2026 року видатна українська гімнастка святкує 69-й день народження.

Ірина Дерюгіна у юності / Фото з відкритих джерел

У віці 10 років вона вступила до Національної вищої балетної школи. А з 1976 до 1980 року Ірина навчался у Київському інституті фізичної культури.

Також з 1972 року гімнастка виступала у складі збірної СРСР. У 1972 року вона завершила професійну кар'єру.

За час своїх виступів Дерюгіна неодноразово ставала чемпіонкою Радянського союзу, Європи та світу. Ба більше, гімнастка єдина в історії СРСР, яка двічі вигравала абсолютну першість на чемпіонаті світу (1977 і 1979 роки).

Що відомо про суддівський скандал в Іспанії?

У 2000 році на чемпіонаті Європи в іспанській Сарагосі стався гучний скандал через суддівські оцінки Олени Вітриченко. Після перегляду відеозаписів було виявлено, що деякі судді необ'єктивно занижували оцінки.

У результаті Федерація гімнастики визнала винними команду суддів, серед яких була і Дерюгіна. Згодом для них запросили більш суворе покарання, за що вони отримали річну дискваліфікацію.

Ірина Дерюгіна / Фото з відкритих джерел

Також країни були вимушені обрати інших суддів для Сіднейських Олімпійських ігор. Цікаво, що вперше за всю історію художньої гімнастики було доведено та покаране свідомо упереджене суддівство.

Як Дерюгіну дискваліфікували вдруге?

У квітні 2008 року видатна українська гімнастка вляпался в новий скандал. Їй заборонили займатися будь-якою суддівською та тренерською діяльністю терміном на вісім років.

Міжнародна федерація гімнастики звинуватила Дерюгіну у підкупі та тиску на суддів, а також впливі на остаточні результати змагань. Після розгляду апеляції термін покарання було знижено до 4 років, а також їй дозволили бути частиною делегації у ролі тренерки.

Що відомо про особисте життя Дерюгіної?

У 1980 році Дерюгіна одружилася з відомим футболістом Олегом Блохіним. Шлюб гімнастки та форварда Динамо став великою подією у спортивному світі, адже вони були великими зірками у радянському спорті.

Ірина Дерюгіна з Олегом Блохіним та донькою / Фото з відкритих джерел

Через три роки у зіркового подружжя народилася донька Ірина. А вже у 1989 році Дерюгіна та Блохін розірвали шлюб. За словами гімнастки, це був болісний, але необхідний крок у її житті.

У нас була дуже велика любов з Олегом. Я вважаю, що ця людина дуже багато чого варта. Але, напевно, завжди, коли жінка їздить, таке відбувається,

– цитує Дерюгіну Апостроф.

Згодом видатна спортсменка ще раз вийшла заміж, але вона рідко говорить про цей шлюб. Ба більше, вона назвала його "великою помилкою".

Чому Дерюгіна судиться з новою дружиною Блохіна?

У вересні 2025 року з'явилася інформація, що між Дерюгіною та іншою дружиною її колишнього чоловіка Олега Блохіна Анжелою виник скандал. Об'єктом суперечки стала квартира у Києві.

За інформацією Ігоря Бурбаса, суперечка щодо помешкання у столиці України на той момент тривала майже рік та поступово рухалася до суду. Наразі невідомо, чи прийшли обидві сторони до взаємної згоди.

Інші цікаві факти про Дерюгіну?