За цей час у них народилася дитина, але у колишнього нападника також є нащадки від іншого шлюбу. Скільки дітей у Дерюгіної та Блохіна та чим вони зараз займаються – розповідає 24 канал.

Читайте також Як Дерюгіна виглядала у молодості: у мережі з'явилися архівні кадри з виступу гімнастки

Що відомо про спільну доньку Дерюгіної та Блохіна?

Як йдеться у статті на Вікіпедії, 15 січня 1983 року видатна українська гімнастка народила форварду Динамо доньку, яку назвали на честь її ж матері – Іриною. З самого дитинства вона займалася різними видами спорту.

Дерюгіна з донькою Іриною / Фото з відкритих джерел

А у 1990 році перебралася разом із батьком, який тоді очолив Олімпіакос, та навчалася у коледжі Святого Лоуренса. І вже у 1998 році займалася постановкою хореографії Гала для збірної України.

Пізніше Ірина закінчила навчавння у школі акторської майстерності у Лос-Анджелесі. У 2003 році Блохіна разом відомими художніми гімнастками Анною Бессоновю, Наталією Годунку та Тамарою зробила першу хореографію "Мулен Руж" на чемпіонаті світу у Будапешті.

У 2011 році вона повернулася в Україну та стала тренеркою національної олімпійської команди з художньої гімнастики. А у наступному році написала та виконала гімн домашнього Євро-2012 з футболу.

У 2013 році Ірина стала тренеркою Ганни Різатдінової. У тому ж році її підопічна здобула золоту медаль на чемпіонаті світу з художньої гімнастики.

Наразі донька Дерюгіної та Блохіна продовжує працювати зі збірної України та організовує тренування показові виступи, а також займається підтримкою молодих гімнасток. Окрім того, вона є директоркою Школи Дерюгіних.

Скільки дітей у Блохіна від другого шлюбу?

Колишній футболіст Динамо після розлучення з Дерюгіною вдруге одружився з дівчиною на ім'я Анжела. Вона народила Блохіну двох доньок – Анну та Катерину.

Блохін з доньками Катериною та Анною / Фото з відкритих джерел

Діти ексфорварда київського клубу зростають поза увагою ЗМІ та не з'являються у публічному просторі. Про доньок Блохіна від другого шлюбу майже нічого невідомо, окрім імен та того, що вони займаються тенісом.

Чому Дерюгіна і Блохін розлучилися?

Дерюгіна в інтерв'ю Дмитру Гордону назвала справжню причину розриву шлюбу із Блохіним. За її словами, вона стала ініціаторкою розлучення з колишнім нападником Динамо.

У нього народились діти. А я не могла залишити гімнастику. Це була моя ініціатива щодо розлучення. У Олега був складний характер. Він обов'язково мав спати вдень. Це давало складнощі. Це вже пройшло і пішло",

– розповіла Дерюгіна.

Вона зізналася, що розлучення було емоційно важким, що доходило навіть до сліз. Ба більше, Дерюгіна розповіла, що вона певний період часу шкодувала про розрив із Блохіним.

Однак ексгінастка наголосила, що кожен член сім'ї має щось давати одне одному. Проте у неї цього не було.