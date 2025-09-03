У 2006 році, коли український футбол був на підйомі, підопічні Олега Блохіна дійшли до 1/4 фіналу чемпіонату світу у Німеччині. 24 канал розповідає про те, де зараз ключові футболісти та тренер легендарної збірної України.

Читайте також ШІ оцінив шанси України на перемогу над Францією у відборі на ЧС-2026 з футболу

Як збірна України виступила ЧС?

3 вересня 2005 року збірна України зіграла з Грузією унічию з рахунком 1:1 у відборі на чемпіонат світу 2006 року. "Синьо-жовтим" потрібно було лише перемагати, щоб вийти з першого місця на мундіаль.

Доля путівки мала вирішуватися у наступній грі з Туреччиною. Проте "синьо-жовті" прилетіли в Україну вже у статусі учасника чемпіонату світу-2006, адже збірна Данії вирвала нічию у турків, а підопічні Блохіна стали недосяжними для суперників.

Збірна України на груповому етапі чемпіонату світу зіграла з Іспанією (поразка 0:4), Саудівською Аравією (перемога 4:0) та Тунісом (перемога 1:0). В 1/8 фіналу "синьо-жовті" зустрілися зі Швейцарією.

Тоді героєм матчу став Олександр Шовковський. Тодішній голкіпер Динамо у серії пенальті не пропустив жодного голу, а Україна пробилася у наступний раунд. У чвертьфіналі підопічні Блохіна програли Італії – 0:3.

Серія пенальті Україна – Швейцарії: дивіться відео

Де зараз футболісти та тренер збірної?

Андрій Шевченко один із лідерів збірної України після ЧС-2006 у Німеччині покинув Мілан та перейшов у Челсі, звідки через деякий час повернувся в італійський клуб. А у 2009 перебрався у київське Динамо, де завершив кар'єру.

У футболці збірної України Андрій Шевченко востаннє зіграв на домашньому Євро 2012 року. Після завершення кар'єри легендарний форвард пішов у політику, але зрештою повернуся до футболу.

У 2016 році Андрій Шевченко почав свою тренерську кар'єру, як асистент головного тренера збірної України. А вже у липні того ж року власне очолив "синьо-жовтих", замінивши Михайла Фоменка.

Шевченко вивів збірну України на Євро-2020, де з командою дійшов до 1/4 фіналу турніру. Після роботи у збірній Андрій Миколайович очолив Дженоа, але був звільнений після 11 матчів на чолі італійського клубу.

З січня 2024 року Андрій Шевченко працює президентом УАФ. Колишній футболіст та тренер займається розвитком українського футболу.

Андрій Шевченко / Фото УАФ

Олександр Шовковський після історичного мундіалю у 2006 році продовжив грати за київське Динамо, де завершив кар'єру у 2016 році. За збірну України востаннє СаШо зіграв у 2012 році.

У 2018 році Олександр Шовковський почав працювати у тренерському штабі Андрія Шевченка у збірній України. Проте потім колишній голкіпер відійшов від футболу та був депутатом Київміськради від партії Віталія Кличка – "УДАР".

З 2023 року Шовковський почав працювати у тренерському штабі Динамо, ставши асистентом Мірчі Луческу. А згодом СаШо повноцінно очолив "біло-синіх", де й продовжує працювати наразі.

Олександр Шовковський / Фото ФК Динамо Київ

Андрій Гусін після чемпіонату світу 2006 року перейшов у російські Крила Совєтов. Вже через два сезони перейшов інший російський клуб Сатурн, де грав до 2009 року.

У 2009 році Гусін завершив кар'єру футболіста. У 2010 – 2013 роках експівзахисник збірної України почав тренерську діяльність у київському Динамо-2, який виступав у Першій лізі.

17 вересня 2014 року Андрій Гусін трагічно загинув. Колишній футболіст загинув на автодромі "Чайка" під Києвом, не впоравшись з керуванням мотоцикла. Його поховали на Байковому кладовищі.

Андрій Гусін / Фото ФК Динамо Київ

Анатолій Тимощук у лютому 2007 році перейшов у Зеніт, де провів два сезони. Потім український футболіст перейшов у мюнхенську Баварію, де виграв омріяну Лігу чемпіонів.

У 2013 році Тимощук повернувся в Зеніт, а за два роки продовжив кар'єру у Кайраті з Казахстану. У 2017 році колишній символ українського футболу став асистентом головного тренера у пітерській команді.

Анатолій Тимощук залишився в Росії після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Колишній капітан збірної України зрадив рідну країну, замовчуючи жахливі дії окупантів та допомагаючи їм.

Анатолій Тимощук / Фото з соцмереж ексфутболіста

Владислав Ващук після мундіалю 2006 року у Німеччини провів сезон у Динамо, але через конфлікти з керівництвом та тренером перейшов до одеського Чорноморця.

У 2008 році Ващук підписав контракт з футбольним клубом Львів, але мав мало ігрового часу через травми. За рік Владислав повернувся до Чорноморця. Останнім клубом у його кар'єрі стала Волинь, де він грав до 2011 року.

Після завершення кар'єри Владислав Ващук почав займатись бізнесом, а не пішов у тренерську діяльність. Ексгравець Динамо брав участь у різноманітних проєктах з метою популяризацію спорту в Україні, зокрема, футболу.

Зазначимо, що Владислав Ващук став на захист України у травні 2023 року. Колишній футболіст проходить службу у Національній гвардії у бригаді "Буревій", захищаючи рідну країну від російських окупантів.

Владислав Ващук / Фото з соцмереж ексфутболіста

Олександр Рикун після феєрії збірної України на чемпіонаті світу-2006 у Німеччині продовжив грати за Металіст, ставши легендою клубу. У 2009 році півзахисник перейшов у Ворсклу, де у 2011 році завершив кар'єру.

Після відходу з футболу Рикун працював селекціонером. Колишній гравець Металіста допомагав харківському клубу знаходити молодих талантів. Зазначимо, що Олександр завчасно завершив кар'єру.

Адже відомо, що у нього були проблеми з алкоголем, це серйозно вплинуло на його кар'єру. Жажа Коельо ділився спогадами, як Рикун швидко напивався та починав буянити, а Євген Кучеревський розповідав, що футболіста приносили "побитим" на базу.

Сам Олександр Рикун розповідав про власні проблеми в інтерв'ю "Бомбардиру". Ексфутболіст Металіста та збірної України зізнався, що після завершення кар'єри його вага була понад 120 кілограмів.

Олександр Рикун / Фото з соцмереж ексфутболіста

Олег Блохін був першим та єдиними тренером, який зміг вивести збірну України на чемпіонат світу. У 2007 році фахівець покинув "синьо-жовтих", а за рік очолив футбольний клуб Москва.

Згодом Блохін став спортивним директором Чорноморця. А у 2011 році спеціаліст знову очолив збірну Україну перед домашнім чемпіонатом Європи. А у вересні 2012 року став наставником київського Динамо.

У 2014 році Олег Блохін покинув "біло-синіх" та більше не повертався до тренерської діяльності. Легенда українського футболу веде не публічне життя, але час від часу з'являється на різних проєктах, як експерт.

Олег Блохін / Фото УАФ

Сергій Ребров після ЧС-2006 продовжив грати за Динамо, а у 2008 році перебрався у російський Рубін. Вже у 2009 році український футболіст завершив кар'єру через постійні травми.

У 2014 році Сергій Ребров очолив Динамо, вигравши двічі чемпіонат України, два національні Кубки та Суперкубок країни. Потім фахівець став тренером Аль-Ахлі, Ференцвароша, Аль-Айна.

А у 2023 році Ребров очолив збірну Україну. 5 вересня 2025 року "синьо-жовті" на чолі з Сергієм Станіславовичем стартують у відборі на чемпіонат світу 2026 року матчем проти Франції.

Сергій Ребров / Фото УАФ

Варто відзначити, що Руслан Ротань та Олег Гусєв з легендарної збірної України працюють тренерами. Руслан Петрович очолює житомирське Полісся, а Олег Анатолійович працює у тренерському штабі Олександра Шовковського у Динамо.

Старт збірної України у відборі на ЧС-2026