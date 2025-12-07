Дмитро Парфьонов зіграв у пропагандистському матчі у Московській області. Його учасниками стали російські окупанти з Окремої дивізії імені Ф.Е.Дзержинського, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Миротворець.

Читайте також На російського одноклубника Забарного по ПСЖ подали до суду

Як Парфьонов поповнив сайт Миротворець?

Так званий "матч героїв" між ветеранами російського футболу та учасниками російського вторгнення відбувся 16 червня 2025 року у місті Балашиха. Окрім Парфьонова у ганебній акції засвітилися ексголкіпер київського Динамо Олександр Філімонов, колишній капітан московського Спартака Єгор Титов, який раніше товаришував з Владиславом Ващуком, Дмитро Аленічев та інші.

Дмитро Парфьонов серед учасників "матчу героїв" / фото з сайту Миротворець

Зазначимо, що до сайту Миротворець вносять осіб, які співпрацюють з країною-агресоркою, беруть участь у збройних формуваннях, поширюють ворожу пропаганду та вчиняють інші антиукраїнські дії.

Що відомо про Парфьонова?