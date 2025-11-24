Зробила це колишня дружина Матвія Сафонова. Анастасія Казачек подала новий позов до суду, вимагаючи у голкіпера французького клубу компенсацію за судові витрати у вигляді 66 тисяч євро, передає 24 Канал із посиланням на Footmercato.

Хто та чому Сафонова подали до суду?

Раніше у російського воротаря була судова тяганина із ексдружиною через несплату аліментів. Відзначимо, що колишнє подружжя має спільну доньку. Через цей конфлікт ледь не зірвався трансфер Сафонова у ПСЖ, адже була інформація, що голкіперу забороняли виїзд із Росії.

Як розповідав юрист Казачек у коментарі База, екскохана футболіста навіть зверталась до французького клубу, повідомивши ПСЖ, що їх тоді ще потенційний новачок не сплачує аліменти.

Згодом трансфер Сафонова у ПСЖ відбувся, а голкіпер сплатив своїй колишній дружині понад 700 тисяч євро аліментів. Тепер їх конфлікт розгорівся із новою силою.

Сафонов ризикує покинути ПСЖ?

У липні 2024-го російський воротар підписав контракт із французьким грандом. Його угода розрахована до кінця 2029-го року.

Відтоді він провів за парижан 17 ігор, у яких пропустив 13 голів та у 7-ми матчах зіграв на нуль.

Сафонов не може ніяк виграти конкуренцію у Люка Шевальє та навіть може покинути ПСЖ після приходу українського захисника Іллі Забарного.

Видання Foot01.com повідомляло, що ПСЖ хоче позбутись Сафонова вже у найближче зимове трансферне вікно. Водночас сам Матвій висловив бажання залишитись у Парижі.

Портал Transfermarkt оцінює вартість Сафонова у 18 мільйонів євро.

Була інформація, що ПСЖ заборонило російському голкіперу виступати за національну команду.

Раніше ЗМІ повідомлялось, що парижани цікавляться двома іншими російськими футболістами – Олексієм Батраковим із московського Локомотива та Арсеном Захаряном з іспанського Реал Сосьєдада.