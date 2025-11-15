12 листопада збірна Росії, яку виключили із міжнародних змагань через напад на Україну, провела товариську гру проти Перу. Матвій Сафонов захищав російські володіння, пропустив ганебний гол та покинув розташування національної команди, пише 24 Канал із посиланням на Le Parisien.

Оце так ПСЖ знущається із Забарного: парижани планують придбати росіянина

Чому Сафонов достроково покинув табір збірної Росії?

Відзначимо, що товариська гра Росія – Перу закінчилась мировою 1:1, але голкіпер ПСЖ пропустив ганебний гол із дальньої відстані. Після цього матчу Сафонов достроково поїхав із табору національної команди, не залишившись грати проти Чилі (15 листопада).

Як повідомляє видання, така послідовність подій не є випадково. ПСЖ начебто домовилось, що Сафонов зіграє тільки один матч за збірну та повернеться до паризького клубу.

Однак видання Footmercato повідомляло, що ця дика помилка Матвія неабияк розлютила головного тренера росіян Валерія Карпіна. Тому наступного дня наставник команди відправив Сафонова у розташування ПСЖ.

Сафонов ризикує покинути ПСЖ?

У французькому клубі хочуть спекатись скандального російського голкіпера. Ймовірно, що причиною такого рішення ПСЖ є придбання Іллі Забарного, який вже вливається у паризький колектив та гру Луїса Енріке.

Була інформація, що парижани хочуть продати росіянина вже у найближче зимове трансферне вікно.

Портал Transfermarkt оцінює вартість Сафонова у 18 мільйонів євро.

Сафонов провів за переможців Ліги чемпіонів 2024 – 2025 17 матчів, у яких пропустив 13 голів та 7 ігор відіграв на нуль. Його контракт із парижанами розрахований до кінця червня 2029-го року.

Цікаво, що у пресі постійно з'являються чутки про інтерес ПСЖ до інших російських футболістів. Вже була інформація, що начебто паризький клуб зацікавився Олексієм Батраковим із московського Локомотива та Арсеном Захаряном з іспанського Реал Сосьєдада.