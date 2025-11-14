Французький клуб, у якому грає Забарний, націлився на підписання російського футболіста. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на росЗМІ.

Читайте також Посміховисько і вдома: скандального одноклубника Забарного з ганьбою вигнали зі збірної Росії

Кого планує підписати ПСЖ?

За наявною інформацією, паризький клуб розглядає варіант з підписанням Арсена Захаряна. Їхні представник вбачають великий потенціал у російському півзахиснику.

Однак росіянин з Реала Сосьєдада не є пріоритетною ціллю ПСЖ. Головною ціллю парижан у зимове трансферне вікно 2026 року є Родріго Мора з Порту.

Проте, якщо не вдасться підписати португальця, вони намагатимуться здійснити перехід Захаряна. За інформацією Transfermarkt, трансферна вартість росіянина 7,5 мільйона євро.

Нагадаємо, що ПСЖ обіцяв Забарному продати Сафонова, якщо український футболіст приєднається до команди. Проте російський голкіпер досі залишається у паризькому клубі.

Які стосунки у Забарного із Сафоновим у ПСЖ?