Французский клуб, в котором играет Забарный, нацелился на подписание российского футболиста. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на росСМИ.
Кого планирует подписать ПСЖ?
По имеющейся информации, парижский клуб рассматривает вариант с подписанием Арсена Захаряна. Их представитель видят большой потенциал в российском полузащитнике.
Однако россиянин из Реала Сосьедада не является приоритетной целью ПСЖ. Главной целью парижан в зимнее трансферное окно 2026 года является Родриго Мора из Порту.
Однако, если не удастся подписать португальца, они будут пытаться осуществить переход Захаряна. По информации Transfermarkt, трансферная стоимость россиянина 7,5 миллионов евро.
Напомним, что ПСЖ обещал Забарному продать Сафонова, если украинский футболист присоединится к команде. Однако российский голкипер до сих пор остается в парижском клубе.
Какие отношения у Забарного с Сафоновым в ПСЖ?
Илья Забарный с самого начала игнорирует Матвея Сафонова в ПСЖ. Футболист избегает любого контакта с российским голкипером.
Впоследствии появилась информация, что якобы Забарный и Сафонов подружились после личного разговора. Однако Ангелина, жена украинского футболиста, развеяла слухи относительно отношений своего мужа с россиянином.
Ранее Сафонов прокомментировал отношения с Забарным в команде. Вратарь из вражеской страны лаконично ответил на вопрос.