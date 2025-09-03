В августе игрок сборной Украины Илья Забарный пошел на повышение. Защитник Борнмута перебрался в ПСЖ за 63 миллиона евро, сообщает 24 Канал.
По теме Расписание матчей и результаты ПСЖ в сезоне 2025-2026
Что сказал Сафонов?
Впрочем, этот трансфер был неоднозначно воспринят фанатами. Все дело в наличии российского вратаря Матвея Сафонова в парижской команде.
Забарный долгое время не комментировал свое решение играть в одном клубе с представителем страны-террористки. Зато самого Сафонова российские СМИ спросили об отношении к украинцу. Впрочем ответ кипера получился очень лаконичным.
Без комментариев,
– заявил Матвей.
Сам же Илья нарушил молчание только в конце августа. Украинец заявил, что не имеет никаких отношений с россиянами и выступает за изоляцию их футбола.
Читайте также Забарный технически отошел от россиянина Сафонова, когда тот приблизился к нему: показательное видео
Зато относительно Сафонова он отметил, что должен взаимодействовать с ним на тренировках и будет выполнять свой контракт. На данный момент Забарный уже успел отыграть два матча за ПСЖ.
Что делает Сафонов в ПСЖ:
- Матвей является уроженцем российского Краснодара и воспитанником одноименного местного клуба
- В 2024 году россиянин перешел в ПСЖ за 20 миллионов евро
- Часть этих денег пошли в бюджет России в виде налогов от Краснодара
- Сам Сафонов не рассказывал о своем отношении к войне в Украине и никоим образом не осудил руководство своей страны
- Кроме того, Матвей регулярно ездит в Россию и даже стал капитаном сборной
- В прошлом сезоне россиянин сыграл 17 матчей за ПСЖ, но так и не смог выиграть конкуренцию у Джанлуиджи Доннаруммы
- Сейчас Сафонов является дублером новичка Люки Шевалье