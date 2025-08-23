Сейчас активно обсуждаются взаимоотношения между украинским и российским футболистами. Во французской прессе появлялась информация, что они нашли общий язык, однако накануне в очередной раз можно было убедиться, что это не так, информирует 24 Канал.

Читайте также В стиле российской пропаганды: Энрике опозорился заявлением относительно Забарного и Сафонова

Как Забарный отошел от Сафонова?

В пятницу, 22 августа, ПСЖ одержал домашнюю победу над Анже со счетом 1:0. Оба игрока провели матч на скамейке запасных.

А по завершению этого поединка произошло щемящее событие – Джанлуиджи Доннарумма вышел на поле, чтобы попрощаться с болельщиками. Он покидает парижан после четырех лет в клубе.

Этот момент решили с ним разделить все игроки ПСЖ, которые подбежали к итальянскому вратарю. Среди них был и Илья Забарный, к которому через мгновение присоединился также Матвей Сафонов.

Он оказался совсем рядом возле украинца. Как только киевлянин увидел периферическим зрением россиянина, то сразу же отдалился от него.

Как Забарный отошел от Сафонова: смотрите видео

К слову. Следующий матч ПСЖ проведет 30 августа на выезде против Тулузы. Стартовый свисток прозвучит в 22:05 по киевскому времени.

Напомним, что ранее жена Ильи Забарного прокомментировала слухи о взаимопонимании между своим мужем и российским вратарем. Отметим, что Сафонов остается единственным игроком ПСЖ, на которого в соцсетях не подписался украинский защитник.