Виктор Леоненко назвал специалиста, который должен возглавить Динамо. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на "Спорт-Экспресс Украина".
Кто должен возглавить Динамо по мнению Леоненко?
Леоненко считает, что Григорию и Игорю Суркисам не нужно ломать голову с поисками следующего главного тренера.
Он считает, что идеальным кандидатом на должность наставника киевлян является бывший футболист "бело-синих" Юрий Мороз.
Думаю, Костюк это временный вариант. Например, я поставил бы Юрия Мороза,
– сказал Леоненко.
Напомним, что Мороз уже работал в структуре Динамо. Экс-футболист киевского клуба имел опыт работы с командами U-19 и U-21, а также выступал в составе "бело-синих" с 1987 по 1992 годы.
Каково решение Суркиса относительно главного тренера Динамо?
По информации инсайдера Игоря Бурбаса, Динамо находится в поисках главного тренера.
Известно, что президент клуба Игорь Суркис окончательно отклонил возможность назначения иностранного специалиста из-за больших рисков.
Какое положение у Динамо?
После 15 туров чемпионата Украины Динамо занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своем активе 23 зачетных пункта – 6 побед, 5 ничьих и 4 поражения.
В Лиге конференций за 4 тура Динамо смогло одержать лишь одну победу над Зриньски (6:0). Киевляне занимают 27 место и не попадают в зону плей-офф за два тура до конца основного этапа.
Следующий матч с участием киевского клуба состоится в четверг 11 декабря. Динамо сыграет против Фиорентины в 5 туре Лиги конференций.