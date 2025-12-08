Віктор Леоненка назвав спеціаліста, який має очолити Динамо. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на "Спорт-Експрес Україна".
Читайте також Зірка Динамо та збірної України може продовжити кар'єру в чемпіонаті Іспанії
Хто має очолити Динамо на думку Леоненка?
Леоненко вважає, що Григорію та Ігорю Суркісам не потрібно ламати голову з пошуками наступного головного тренера.
Він вважає, що ідеальним кандидатом на посаду наставника киян є колишній футболіст "біло-синіх" Юрій Мороз.
Думаю, Костюк це тимчасовий варіант. Наприклад, я поставив би Юрія Мороза,
– сказав Леоненко.
Нагадємо, що Мороз вже працював у структурі Динамо. Ексфутболіст київського клубу мав досвід роботи з командами U-19 та U-21, а також виступав у складі "біло-синіх" з 1987 по 1992 роки.
Яке рішення Суркіс щодо головного тренера Динамо?
За інформацією інсайдера Ігоря Бурбаса, Динамо перебуває у пошуках головного тренера.
Відомо, що президент клубу Ігор Суркіс остаточно відхилив можливість призначення іноземного спеціаліста через великі ризики.
Яке становище у Динамо?
Після 15 турів чемпіонату України Динамо посідає шосте місце у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 23 залікові пункти – 6 перемог, 5 нічиїх та 4 поразки.
У Лізі конференцій за 4 тури Динамо змогло здобути лише одну перемогу над Зриньські (6:0). Кияни посідають 27 місце та не потрапляють у зону плей-оф за два тури до кінця основного етапу.
Наступний матч за участі київського клубу відбудеться у четвер 11 грудня. Динамо зіграє проти Фіорентини у 5 турі Ліги конференцій.