Наразі активно обговорюються взаємовідносини між українським і російським футболістами. У французькій пресі з'являлася інформація, що вони знайшли спільну мову, проте напередодні вкотре можна було переконатися, що це не так, інформує 24 Канал.

Як Забарний відійшов від Сафонова?

У п'ятницю, 22 серпня, ПСЖ здобув домашню перемогу над Анже з рахунком 1:0. Обидва гравці провели матч на лаві запасних.

А по завершенню цього поєдинку сталася щемлива подія – Джанлуїджі Доннарумма вийшов на поле, щоб попрощатися з уболівальниками. Він залишає парижан після чотирьох років у клубі.

Цей момент вирішили з ним розділити всі гравці ПСЖ, які підбігли до італійського воротаря. Серед них був й Ілля Забарний, до якого через мить долучився також Матвій Сафонов.

Він опинився зовсім поруч біля українця. Як тільки киянин побачив периферичним зором росіянина, то одразу ж віддалився від нього.

Як Забарний відійшов від Сафонова: дивіться відео

До слова. Наступний матч ПСЖ проведе 30 серпня на виїзді проти Тулузи. Стартовий свисток пролунає о 22:05 за київським часом.

Нагадаємо, що раніше дружина Іллі Забарного прокоментувала чутки про порозуміння між своїм чоловіком і російським воротарем. Відзначимо, що Сафонов залишається єдиним гравцем ПСЖ, на якого в соцмережах не підписався український захисник.