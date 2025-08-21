Проте російський голкіпер досі залишається у паризьку клубі. Луїс Енріке висловився щодо співіснування Іллі Забарного та Матвія Сафонова у команді, повідомляє 24 канал із посиланням на Lefigaro.

Читайте також "Я повернувся додому": російський воротар ПСЖ натякнув на свої плани щодо майбутнього

Що сказав Енріке?

Головний тренер ПСЖ відповів на питання журналіста, чи не було у нього та Луїша Кампуша, спортивного директора, побоювань через відносини Іллі Забарного та Матвія Сафонова. Представник ЗМІ підкрелсив, що Росія напала на Україну.

Луїс Енріке видав ганебну заяву лідера збірної України та російського голкіпера у ПСЖ. Іспанський спеціаліст, начебто, повторив наративи, які активно просувають пропагандисти ворожої країни.

Спорт і зокрема футбол – це найкращий спосіб мати здатність зближувати людей, створювати з них більше союз, ніж розділення. У цьому сенсі спорт і індивідуальності перебувають вище за політичні ситуації чи економічні інтереси політиків,

– сказав Енріке.

Нагадаємо, що цього літа Лукас Шевальє приєднався до ПСЖ, щоб замінити ДжіДжі Доннарумму, який покине клуб. Матвій Сафонов залишається другим воротарем французького клубу.

Які стосунки у Забарного і Сафонова?