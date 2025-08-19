Він начебто мав піти з клубу й це була умова українського футболіста для переходу. Проте поки цього не відбулося й наразі все виглядає так, що "запорєбриковий" голкіпер не збирається залишати Париж, повідомляє 24 Канал.

Що написав Сафонов про своє життя в Парижі?

Такий висновок можна зробити після його заяви у своєму телеграм-каналі. Сафонов розповів, що задоволений адаптацією за рік проведений у столиці Франції, а також наразі шукає нове житло. Тож щонайменше за власним бажання він не змінюватиме клубну прописку.

"На цей час я можу стверджувати, що адаптувався у Франції. Було класно повернутися в Париж після відпустки. Це досить дивні відчуття, тому що тут мені комфортно та з’явилося стійке відчуття, що я повернувся додому. Протягом року я багато працював над французькою мовою. Результат міг бути кращим, але мені подобається вивчати мову у своєму темпі – так, як мені комфортно.

Переживав, що забуду все за час відпустки та поїздки до США, але голова відпочила, і я відчув прогрес замість регресу. Залишилося знайти місце, де нашій сім'ї буде комфортно жити, враховуючи нашого великого пса. Про нього ми, звісно, теж думаємо та хочемо, щоб йому було комфортно. Загалом, подобається мені Париж і життя тут. Скільки я всього встиг подивитися – і ще більше попереду", – написав росіянин.

До слова. Матвій Сафонов виступає за ПСЖ з липня 2024 року. За цей час він провів у складі французького клубу 17 матчів, у яких пропустив 13 голів.

Нагадаємо, що напередодні з'явилися чутки, що Ілля Забарний потоваришував з росіянином. На таку інформацію уже відреагувала дружина українського футболіста.