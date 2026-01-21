Проте у 2000 році зіркове подружжя розлучилося, а згодом колишній нападник клубу зі столиці України вдруге одружився з дівчиною на ім'я Анжела. Що відомо про дружину Блохіна – розповідає 24 канал.

Що відомо про другу дружину легенди Динамо Блохіна?

На відміну від першої дружини Блохіна, Анжела є куди менш публічною особою та невідомо, чим вона займається. Пара одружилася через декілька років після розлучення ексфутболіста Динамо із Дерюгіною – він довго приховував нові стосунки.

Цікаво, що вперше у медіа вони почали з'являтися у середині 2000-х, коли ексгравець "біло--синіх" очолював збірну України. За словами Блохіна, його друга дружина молодша за нього на 16 років. Колишньому нападнику київського клубу 73 роки, з цього виходить, що Анжелі – 57.

Олег Блохін із дружиною Анжелою / Фото з відкритих джерел

Зазначимо, що Анжела у 2000 році народила Блохіну доньку Ганну, а у 2002 році на світ з'явилася менша донечка, яку назвали Катериною. Відомо, що дівчата займаються тенісом, але батьки не змушують їх щодо професійної кар'єри.

Що відомо про скандал, який стався у сім'ї Блохіна?

Минулого року в українських медіа з'явилася інформація про скандал у родині видатного футболіста Динамо. Інсайдер Ігор Бурбас повідомив, що його колишня дружина Ірина Дерюгіна та їх спільна донька Ірішіа судяться із Анжелою та її двома доньками.

Предметом суперечки стало житло у Києві, яке вони не можуть поділити. Водночас Блохін живий, а помешкання належить саме йому.

Чому Блохін розлучився з Дерюгіною?

Колишня дружина Блохіна в інтерв'ю Дмитру Гордону розповіла, що стало причиною для розлучення з екснападником Динамо. Вона зазначила, що у нього народилися діти в інших стосунках.

Окрім того, Дерюгіна підкреслила, що саме вона була ініціаторкою розлучення. Також за словами тренерки, розрив із чоловіком був дуже емоційно болісним – іноді вона навіть плакала.

"Розлучались по-різному, бувало й плакали. Все було. Тримати це все емоційно було важко. Кожна людина в якийсь момент щось собі дозволяє та тому щось пішло не так. В якийсь момент я шкодувала через розлучення. Можливо, не вистачило витримки, можливо, розуму. В сім'ї мають давати один одному щось. Мені теж хотілось щось отримувати, але у мене цього не було", – поділилася Дерюгіна.

Що відомо про першу доньку Блохіна?