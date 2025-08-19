У неділю, 24 серпня, Україна святкуватиме свій 34-й День Незалежності. З цієї нагоди 24 Канал пропонує згадати, як виступала наша футбольна збірна на чемпіонатах світу.

Коли Україна вперше намагалася пробитися на ЧС?

Збірна України перший офіційний поєдинок провела ще у квітні 1992 року. Проте стартувала у відборах до найбільш масштабного міжнародного турніру лише через чотири роки.

Вона не брала участь у кваліфікації на чемпіонат світу-1994, тому що не набула членства у ФІФА на момент жеребкування цієї стадії. Тож вперше "синьо-жовті" зіграли у відборі на турнір 1998 року, але не змогли туди потрапити, поступившись у групі Німеччині лише на два очка, а в раунді плейоф сильнішою виявилася Хорватія, яка врешті-решт стала бронзовим призером змагань.

Безуспішно Україна провела і кваліфікацію на ЧС-2002. Після цього у квітні 2003 року "синьо-жовтих" очолив Олег Блохін, який втілив мрії мільйонів українців у реальність.

Як збірна зробила щасливими українців на ЧС-2006?

Легендарний у минулому форвард зі старту вселив гравцям упевненість у своїх силах. Він заявив, що команда вперше вийде на турнір, ще й зробить це з першого місця, хоча у відбірковій групі була Греція – чинний на той момент переможець Євро, а також міцні Данія та Туреччина.

І Блохін дотримався свого слова, програвши у відборі лише один матч із 12. "Синьо-жовті" набрали 25 очок і гарантували собі участь на турнірі в Німеччині.

Цей чемпіонат світу видався казковим для абсолютного дебютанта світової першості. Збірна України після розгромної поразки Іспанії (0:4) з таким же рахунком переграла Саудівську Аравію, а у вирішальному матчі за вихід у плейоф переграла мінімально Туніс.

В 1/8 фіналу підопічні Олега Блохіна зустрічалися зі Швейцарією. Той поєдинок вважається одним з найнудніших в історії чемпіонатів світу, проте він точно не був таким для українців.

У тій грі команди зіграли внічию 0:0, а доля зустрічі вирішувалася в серії пенальті. Вона подарувала справжній екстаз нашим уболівальникам.

У ній Олександр Шовковський став першим воротарем в історії, який не пропустив жодного удару з 11-метрової позначки в післяматчевій серії пенальті на чемпіонатах світу. Також шикарною "паненкою" відзначився ще юний Артем Мілевський, а після вирішального удару Олега Гусєва зі всіх вікон лунали щасливі крики про перемогу.

Після такої гучної перемоги збірна України, на жаль, поступилася італійцям у чвертьфіналі. Саме "Скуадра адзурра" врешті-решт і стала чемпіоном світу, здолавши на шляху до тріумфу Німеччину та Францію.

Як збірна України виступала після ЧС-2006?

Турнір у Німеччині досі залишається найуспішнішим для нашої збірної. "Синьо-жовті" після цього ще чотири рази грали у відборах, але більше поки так і не пробивалися на чемпіонат світу.

Україна тричі посідала другі місця у своїх групах, але кожного разу поступалася у раунді плейоф. Попереду на нашу національну команду чекає чергова кваліфікація, яка стартує вже на початку вересня. Дуже хочеться вірити, що вона подарує українцям виключно позитивні емоції.

Календар матчів збірної України у відборі на ЧС-2026

5 вересня, 21.45. Україна – Франція

9 вересня, 19.00. Азербайджан – Україна

10 жовтня, 21.45. Ісландія – Україна

13 жовтня, 21.45. Україна – Азербайджан

13 листопада, 21.45. Франція – Україна

16 листопада, 19.00. Україна – Ісландія

До слова. У 2025 році збірна України поки провела чотири матчі. У них підопічні Сергія Реброва здобули дві перемоги та зазнали двох поразок.

