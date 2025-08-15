Українська асоціація футболу ефектно презентувала перший в історії спеціалізований автобус для національної команди. Кожен елемент дизайну транспортного засобу відображає дух України, пише 24 Канал з посиланням на сайт УАФ.

Який вигляд має автобус збірної України?

Автобус "синьо-жовтих" прикрашений символами, які близькі кожному українцю. Борта транспорту прикрашають національний прапор, герб та козак Іван Сірко – образ, що уособлює силу, характер і нашу непохитну віру в перемогу. На передній частині автобуса написано патріотичне гасло: Україна понад усе.

Цей дизайн – відображення нашої історії та гордості, яку ми веземо з собою на кожен матч,

– йдеться у повідомленні УАФ.

Фото автобуса збірної України

Саме на цьому автобусі підопічні Сергія Реброва незабаром вирушать на матч проти Франції.

Відео з новим автобусом збірної України

Нагадаємо, що збірна України перший поєдинок відбору на ЧС-2026 проти Франції зіграє 5 вересня. Зустріч відбудеться у Вроцлаві на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав". Суперниками "синьо-жовтих" по групі D також будуть команди Азербайджану та Ісландії.