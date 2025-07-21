Матч першого туру відбору на ЧС-2026 у групі D Україна – Франція відбудеться 5 вересня 2025 року. Цей поєдинок підопічні Сергія Реброва проведуть у Вроцлаві, пише 24 Канал з посиланням на УАФ.

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Де Україна зіграє перший матч відбору на ЧС-2026?

Номінально домашній матч "синьо-жовті" зіграють на добре знайомому стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав". Він вміщує 45 тисяч 105 глядачів та є рідним для місцевого клубу Шльонськ. Незабаром УАФ оголосить про початок продажу квитків на матч відбору ЧС-2026 Україна – Франція.

Україна зіграє з Францією у Вроцлаві / фото УАФ

Нагадаємо, що "синьо-жовті" провели три поєдинки у Вроцлаві. 9 вересня 2023 року в рамках відбору на Євро-2024 українці на цій арені зіграли внічию з Англією (1:1). У складі нашої команди голом відзначився Олександр Зінченко.

Наступні два матчі були зіграні у 2024 році. 26 березня підопічні Реброва у фіналі плей-оф відбору Євро-2024 перемогли Ісландію з рахунком 2:1, завдяки голам Віктора Циганкова та Михайла Мудрика. А 14 жовтня у поєдинку Ліги націй поділили очки з чехами (1:1). Єдиний гол у складі "синьо-жовтих" з пенальті забив Артем Довбик.

Раніше повідомлялося про місце збірної України в оновленому рейтингу ФІФА. На показник нашої команди вплинули результати турніру в Канаді, який пройшов на початку червня.