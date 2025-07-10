Після публікації попереднього реєстру підопічні Сергія Реброва провели два поєдинки. У червні також відбувалися деякі матчі Ліги націй і відбору на чемпіонат світу, що вплинуло на зміни в рейтингу, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу ФІФА.
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Як змінилася позиція збірної України
"Синьо-жовті" в цей період брали участь у товариському турнірі Canadian Shield. У ньому збірна України поступилася Канаді (2:4) та здолала Нову Зеландію (2:1), що дозволило їм посісти підсумкове друге місце.
Після оновлення рейтингу збірна України опустилася з 25-ї на 26-ту позицію. Наразі підопічні Сергія Реброва у своєму активі мають 1557,21 бала.
Нашу національну команду випередила Австралія. Вона в червні забезпечила собі вихід на чемпіонат світу, посівши друге місце у своїй відбірковій групі.
Лідером національного рейтингу залишилася Аргентина. У першій десятці при цьому відбулося декілька змін – Португалія обігнала Нідерланди, піднявшись на шосту сходинку, а Італія залишила десятку найсильніших, пропустивши поперед себе Німеччину та Хорватію.
Оновлений рейтинг ФІФА за 10 липня 2025 року
- Аргентина – 1885,36 бала
- Іспанія – 1867,09
- Франція – 1862,03
- Англія – 1813,32
- Бразилія – 1777,69
- Португалія – 1770,53
- Нідерланди – 1758,18
- Бельгія – 1736,38
- Німеччина – 1716,98
- Хорватія – 1707,51
…
- 24. Австралія – 1578,57
- 25. Еквадор – 1570,68
- 26. Україна – 1557,21.
- 27. Туреччина – 1553,19
- 28. Канада – 1548,94
Нагадаємо, що у вересні збірна України розпочне свій шлях у кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Суперниками "синьо-жовтих" будуть Франція, Ісландія та Азербайджан, які в рейтингу розташовуються на 3-му, 74-му та 122-му місцях відповідно.