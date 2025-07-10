После публикации предварительного реестра подопечные Сергея Реброва провели два поединка. В июне также проходили некоторые матчи Лиги наций и отбора на чемпионат мира, что повлияло на изменения в рейтинге, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

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Как изменилась позиция сборной Украины

"Сине-желтые" в этот период участвовали в товарищеском турнире Canadian Shield. В нем сборная Украины уступила Канаде (2:4) и одолела Новую Зеландию (2:1), что позволило им занять итоговое второе место.

После обновления рейтинга сборная Украины опустилась с 25-й на 26-ю позицию. Сейчас подопечные Сергея Реброва в своем активе имеют 1557,21 балла.

Нашу национальную команду опередила Австралия. Она в июне обеспечила себе выход на чемпионат мира, заняв второе место в своей отборочной группе.

Лидером национального рейтинга осталась Аргентина. В первой десятке при этом произошло несколько изменений – Португалия обогнала Нидерланды, поднявшись на шестую строчку, а Италия покинула десятку сильнейших, пропустив впереди себя Германию и Хорватию.

Обновленный рейтинг ФИФА за 10 июля 2025 года

Аргентина – 1885,36 балла Испания – 1867,09 Франция – 1862,03 Англия – 1813,32 Бразилия – 1777,69 Португалия – 1770,53 Нидерланды – 1758,18 Бельгия – 1736,38 Германия – 1716,98 Хорватия – 1707,51

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24. Австралия – 1578,57

25. Эквадор – 1570,68

26. Украина – 1557,21.

27. Турция – 1553,19

28. Канада – 1548,94

Напомним, что в сентябре сборная Украины начнет свой путь в квалификации на чемпионат мира-2026. Соперниками "сине-желтых" будут Франция, Исландия и Азербайджан, которые в рейтинге располагаются на 3-м, 74-м и 122-м местах соответственно.