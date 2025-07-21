Матч первого тура отбора на ЧМ-2026 в группе D Украина – Франция состоится 5 сентября 2025 года. Этот поединок подопечные Сергея Реброва проведут во Вроцлаве, пишет 24 Канал со ссылкой на УАФ.

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Где Украина сыграет первый матч отбора на ЧМ-2026?

Номинально домашний матч "сине-желтые" сыграют на хорошо знакомом стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав". Он вмещает 45 тысяч 105 зрителей и является родным для местного клуба Шленск. Вскоре УАФ объявит о начале продажи билетов на матч отбора ЧМ-2026 Украина – Франция.

Украина сыграет с Францией во Вроцлаве / фото УАФ

Напомним, что "сине-желтые" провели три поединка во Вроцлаве. 9 сентября 2023 года в рамках отбора на Евро-2024 украинцы на этой арене сыграли вничью с Англией (1:1). В составе нашей команды голом отметился Александр Зинченко.

Следующие два матча были сыграны в 2024 году. 26 марта подопечные Реброва в финале плей-офф отбора Евро-2024 победили Исландию со счетом 2:1, благодаря голам Виктора Цыганкова и Михаила Мудрика. А 14 октября в поединке Лиги наций поделили очки с чехами (1:1). Единственный гол в составе "сине-желтых" с пенальти забил Артем Довбык.

Ранее сообщалось о месте сборной Украины в обновленном рейтинге ФИФА. На показатель нашей команды повлияли результаты турнира в Канаде, который прошел в начале июня.