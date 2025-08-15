Украинская ассоциация футбола эффектно представила первый в истории специализированный автобус для национальной команды. Каждый элемент дизайна транспортного средства отражает дух Украины, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт УАФ.
Как выглядит автобус сборной Украины?
Автобус "сине-желтых" украшен символами, которые близки каждому украинцу. Борта транспорта украшают национальный флаг, герб и казак Иван Сирко – образ, олицетворяющий силу, характер и нашу непоколебимую веру в победу. На передней части автобуса написан патриотический лозунг: Украина превыше всего.
Этот дизайн – отражение нашей истории и гордости, которую мы везем с собой на каждый матч,
– говорится в сообщении УАФ.
Фото автобуса сборной Украины
Именно на этом автобусе подопечные Сергея Реброва вскоре отправятся на матч против Франции.
Видео с новым автобусом сборной Украины
Напомним, что сборная Украины первый поединок отбора на ЧМ-2026 против Франции сыграет 5 сентября. Встреча состоится во Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав". Соперниками "сине-желтых" по группе D также будут команды Азербайджана и Исландии.