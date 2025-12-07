После победного матча, в котором ПСЖ разгромил Ренн со счетом 5:0, Луиса Энрике спросили об отсутствии Ильи Забарного. У тренера поинтересовались, не связано ли это с выходом на поле россиянина Матвея Сафонова, пишет 24 Канал со ссылкой на FootMercato.

Что ответил Энрике на вопрос о Забарном и Сафонове?

Вопрос журналиста разгневал испанского тренера. Он на повышенных тонах ответил представителю медиа и призвал не создавать скандалов.

Невероятно! Каждый раз ты своими вопросами создаешь проблему. Тут все просто – Забарный больной. Он болен, точка,

– сказал Энрике.

Перед матчем с Ренном была информация о болезни Ильи Забарного. Однако ресурс So Foot предположил, что отсутствие украинца связано с другой причиной. Вроде бы защитник сам попросил тренера не вносить его в заявку, когда узнал о выходе в старте россиянина Сафонова.

Отметим, что ранее Забарный и Сафонов не появлялись на поле одновременно. Для россиянина игра с Ренном стала первой в сезоне.

