Главный тренер парижан уже определился с заменой лидеру сборной Украины. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Vipsg.

Почему Энрике ищет замену Забарному?

Наставник ПСЖ недоволен игрой Забарного. Футболист пока не оправдывает ожиданий от тренера и руководства клуба.

Проблемой Забарного является игровая стабильность и недостаток опыта. Поэтому Энрике хочет усилить центральное звено обороны и уже определился с кандидатом, которого должен подписать клуб.

Главный тренер парижан хочет, чтобы к команде присоединился Марио Хилу из Лацио, который может закрыть несколько позиций в обороне. К футболисту также проявляют интерес – Реал, Интер и Милан.

Ранее, по информации Sportune.20minutes, стало известно, какую зарплату получит Забарный в ПСЖ. Заработная плата украинского игрока составляет 8 миллионов евро в год.

Как Забарный играет во Франции?