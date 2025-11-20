Головний тренер парижан вже визначився із заміною лідеру збірної України. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Vipsg.

Чому Енріке шукає заміну Забарному?

Наставник ПСЖ незадоволений грою Забарного. Футболіст поки що не виправдовує очікувань від тренера та керівництва клубу.

Проблемою Забарного є ігрова стабільність та нестача досвіду. Тому Енріке хоче посилити центральну ланку оборони та вже визначився із кандидатом, якого має підписати клуб.

Головний тренер парижан хоче, щоб до команди приєднався Маріо Хілу з Лаціо, який може закрити декілька позицій в обороні. До футболіста також проявляють інтерес – Реал, Інтер та Мілан.

Раніше, за інформацією Sportune.20minutes, стало відомо, яку зарплату отримає Забарний у ПСЖ. Заробітна плата українського гравця становить 8 мільйонів євро на рік.

Як Забарний грає у Франції?