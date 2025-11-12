Захисник одразу виборов місце в основному складі, проте останнім часом отримує чимало критики від експертів. Своєю думкою щодо гравця збірної України поділився Домінік Северак, повідомляє 24 Канал із посиланням на L'Equipe.
Що журналіст думає про Забарного?
Відомий французький журналіст високо оцінив перспективи Іллі Забарного в ПСЖ. Він вважає, що футболісту потрібен деякий час на адаптацію та вже найближчим часом він стане лідером захисту паризького клубу й одним з найкращих трансферів в історії.
Мине пів року, і Забарний зрозуміє, яку гру від нього вимагають та як захищатися в ПСЖ, правильно вибираючи позицію та контролюючи м'яч – тоді він стане зовсім іншим. Тут інші вимоги, зміна побуту, зміна культури тощо. Незабаром ви побачите найкращого новачка в історії ПСЖ. Забарний буде як Пуйоль, Піке, Бекенбауер! Українцю всього 22 роки, але він швидкий, сильний і нічого не боїться,
– сказав Северак.
Зазначимо, що напередодні кардинально іншу думку про українця висловив французький коментатор і ведучий П'єр Менес. Він після матчу Ліон – ПСЖ (2:3) заявив, що Забарний не виправдовує очікувань.
"ПСЖ пропустив дуже швидкий гол від Морейри, якого Ілля Забарний повністю "проспав" протягом усього матчу. Люди скажуть, що в мене якась проблема з українцем, але Забарний – це просто катастрофа", – цитує коментатора Le10Sport.
До слова. Наразі Ілля Забарний перебуває у таборі збірної України. Він готується до матчу проти Франції, який відбудеться в Парижі 13 листопада.
Нагадаємо, що наразі "синьо-жовті" посідають друге місце у відбірковій групі D до ЧС-2026. Підопічні Реброва набрали сім залікових балів після чотирьох турів.
Як виступає Забарний за ПСЖ?
Ілля став гравцем паризького клубу у серпні. Його трансфер обійшовся чинному переможцю Ліги чемпіонів у 63 мільйони євро.
Він одразу закріпився в основному складі й уже зіграв 14 матчів за команду Луїса Енріке в усіх турнірах.
У них він відзначився одним голом, а також отримав одну червону та три жовті картки. Команда з українцем на полі здобула 10 перемог при трьох нічиїх та одній поразці.
Наступний поєдинок ПСЖ відбудеться 22 листопада о 22:05 за київським часом. Суперником парижан буде Гавр.